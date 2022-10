NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Vormittag schwächer

Die NVIDIA-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 123,30 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 813 Stück.

Bei einem Wert von 307,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 122,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 282,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 24.08.2022. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent auf 6.704,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.507,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 17.11.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,42 USD je NVIDIA-Aktie.

