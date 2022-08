NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:22 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 174,94 EUR nach oben. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 176,78 EUR aus. Bei 175,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.285 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 43,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 27,88 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 360,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 25.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.288,00 USD – ein Plus von 46,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.661,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte NVIDIA am 24.08.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,31 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie & Co.: Diese Metaverse-Aktien könnten zukünftig vom VR-Trend profitieren

Erste Schätzungen: NVIDIA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ im Abwärtssog: NVIDIA enttäuscht mit Umsatzausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com