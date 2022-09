NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von NVIDIA legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 132,68 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,72 EUR aus. Bei 132,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 717 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,55 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2022 bei 129,50 EUR. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 2,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 282,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 24.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.507,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.704,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 17.11.2022 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

China-Investments: Gelegenheit für mutige Anleger

Invesco rechnet mit Billionen-Wachstum für Metaverse-Branche - und legt passenden Fonds auf

Hot Stocks heute: Der Verfall schüttelt die Märkte durch - Goldpreis könnte vom fallenden Dollar profitieren - NVIDIA bekommt Exportbeschränkungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com