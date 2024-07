NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 127,82 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 127,82 USD. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 127,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.027.928 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 140,76 USD erreichte der Titel am 21.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,24 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 69,30 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,031 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,020 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 767,50 USD angegeben.

Am 22.05.2024 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 26,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7,19 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,71 USD je Aktie belaufen.

