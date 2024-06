NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 131,07 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 131,07 USD ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,74 USD nach. Mit einem Wert von 132,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14.161.704 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,72 USD. 2,02 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,07 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,020 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,031 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.048,75 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 22.05.2024 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 262,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,04 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2025 2,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

