NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA behauptet sich am Vormittag

Die NVIDIA-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 185,12 EUR. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,12 EUR. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 184,46 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 184,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.066 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 39,81 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 136,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 35,32 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 25.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.288,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.661,00 USD im Vorjahreszeitraum.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,31 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

