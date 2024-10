NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA steigt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 140,42 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 140,42 USD. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 139,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.570.322 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 140,76 USD markierte der Titel am 21.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,24 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 72,06 Prozent sinken.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2024 mit 0,020 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 404,38 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 28.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,84 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

