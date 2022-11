NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 153,54 EUR. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 151,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.542 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 50,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 282,50 USD.

Am 24.08.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.704,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.507,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 3,34 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

