NVIDIA Aktie News: NVIDIA schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von NVIDIA legte um 18.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 159,32 EUR. Bei 160,42 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 158,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.750 NVIDIA-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 48,20 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,80 EUR am 04.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 360,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 25.05.2022. In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,92 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8.288,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.661,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte NVIDIA am 24.08.2022 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

