NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Der NVIDIA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 19.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 158,58 EUR. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,88 EUR ab. Bei 159,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.348 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,80 EUR am 04.07.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 15,92 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 360,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 25.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.288,00 USD – ein Plus von 46,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.661,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.08.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

