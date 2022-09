NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagnachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 133,12 EUR. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 133,34 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.984 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 307,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 56,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,66 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 282,50 USD.

Am 24.08.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.704,00 USD – ein Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 6.507,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

China-Investments: Gelegenheit für mutige Anleger

Invesco rechnet mit Billionen-Wachstum für Metaverse-Branche - und legt passenden Fonds auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com