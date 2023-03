NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 0,6 Prozent auf 260,65 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.520 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,46 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 9,95 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 141,05 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 275,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 22.02.2023. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.051,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD erwirtschaftet worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

