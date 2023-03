NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag in Grün

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 09:21 Uhr 0,6 Prozent. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.687 Stück gehandelt.

Bei 289,46 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 9,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 141,02 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,00 USD.

Die Zahlen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.02.2023. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,83 Prozent auf 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7.643,00 USD umgesetzt.

Am 24.05.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 22.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,44 USD im Jahr 2024 aus.

