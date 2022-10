NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die NVIDIA-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 122,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 122,64 EUR. Bei 122,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 281 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,10 Prozent. Bei 112,32 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 9,24 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 282,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 24.08.2022 vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.507,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.704,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NVIDIA am 16.11.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 16.11.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,36 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Jeff Bezos über das Scheitern: Aus Misserfolgen soll man lernen

Intel-Aktie gewinnt: Intel plant offenbar drastischen Stellenabbau

AMD-Aktie zweistellig im Minus: Intel-Rivale AMD verfehlt Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com