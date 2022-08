NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Um 09:22 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 165,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 165,40 EUR. Bei 165,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.158 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 46,21 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 20,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 360,00 USD.

Am 25.05.2022 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.288,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.507,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte NVIDIA am 17.11.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,03 USD je NVIDIA-Aktie.

