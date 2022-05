NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Mittag nach

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.05.2022 12:04:00 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 150,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 148,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.378 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,97 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 126,98 EUR fiel das Papier am 28.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,76 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 360,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.643,00 USD im Vergleich zu 5.003,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.08.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Ausblick auf NASDAQ- und S&P 500-Wert: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Hot Stocks heute: Aktien Im Fokus: Netflix, Twitter, Apple und NVIDIA

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com