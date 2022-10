NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Wert von 132,38 EUR bewegte sich die NVIDIA-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 132,52 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 132,02 EUR ein. Bei 132,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 687 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR. 56,96 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 17,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 282,50 USD.

Am 24.08.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.704,00 USD im Vergleich zu 6.507,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 16.11.2022 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

