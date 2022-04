NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Um 16:22 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 178,98 EUR zu. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 183,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,98 EUR. Zuletzt wechselten 75.140 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2021 bei 110,21 EUR. Abschläge von 62,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 360,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 16.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,78 USD je Aktie gewesen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.643,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.003,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.05.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 6,67 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

