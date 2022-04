NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von NVIDIA

Die NVIDIA-Aktie musste um 07:32 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 174,28 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,33 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2021 auf bis zu 110,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 58,06 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 360,00 USD.

NVIDIA gewährte am 16.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.643,00 USD im Vergleich zu 5.003,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte NVIDIA am 25.05.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,67 USD je NVIDIA-Aktie.

