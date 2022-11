NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Montagmittag tiefer

Um 12:22 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 153,18 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 152,98 EUR. Bei 155,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.019 NVIDIA-Aktien.

Bei 295,95 EUR erreichte der Titel am 01.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 36,38 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,00 USD aus.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.931,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.103,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 16.02.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,28 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Metas Horizon Worlds enttäuscht: Meta-Großaktionär fordert Senkung der Metaverse-Ausgaben

Nach Musks massivem Aktienverkauf: Das sind jetzt die größten Tesla-Aktionäre des NASDAQ-Wertes

Schlechte Aussichten für Tech-Aktien: Diese 10 US-Aktien der alten Garde empfiehlt Marktexperte Jim Cramer

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com