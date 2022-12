NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Mit einem Kurs von 132,02 EUR zeigte sich die NVIDIA-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 132,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 132,02 EUR. Bei 132,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 302 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 51,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,54 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 205,00 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 16.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.931,00 USD – eine Minderung von 16,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.103,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 15.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

