Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Profil
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag fester

06.10.25 16:10 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Das Papier von NXP Semiconductors konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 230,50 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 230,50 USD. Bei 232,93 USD erreichte die NXP Semiconductors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 55.112 Stück.

Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 148,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Abschläge von 35,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,23 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 21.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NXP Semiconductors ein EPS von 2,58 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 2,93 Mrd. USD, gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,43 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 27.10.2025 dürfte NXP Semiconductors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

mehr Analysen