NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors fällt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NXP Semiconductors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 224,44 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 224,44 USD ab. Die NXP Semiconductors-Aktie gab in der Spitze bis auf 223,79 USD nach. Bei 226,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.733 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 259,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NXP Semiconductors-Aktie 15,61 Prozent zulegen. Bei 148,09 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Verlust von 34,02 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,27 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

NXP Semiconductors ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NXP Semiconductors mit einem Umsatz von insgesamt 2,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,43 Prozent verringert.

Am 27.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte NXP Semiconductors möglicherweise am 02.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 11,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

