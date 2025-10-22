NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 217,84 USD ab.
Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 217,84 USD. Das bisherige Tagestief markierte NXP Semiconductors-Aktie bei 215,56 USD. Bei 217,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 52.178 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,52 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,02 Prozent könnte die NXP Semiconductors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,23 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Das EPS lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 präsentieren. Am 02.11.2026 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,77 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.
KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
