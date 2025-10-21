NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Im NASDAQ-Handel gewannen die NXP Semiconductors-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von NXP Semiconductors legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 220,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 221,27 USD. Bei 219,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 36.683 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 256,52 USD. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 16,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 USD.

NXP Semiconductors veröffentlichte am 21.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat NXP Semiconductors mit einem Umsatz von insgesamt 2,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,43 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 02.11.2026 dürfte NXP Semiconductors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,77 USD je Aktie aus.

