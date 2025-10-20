DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,0%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.981 +1,3%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,49 -1,4%Gold4.350 +2,3%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
So entwickelt sich NXP Semiconductors

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Montagnachmittag im Aufwind

20.10.25 16:08 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 220,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
190,00 EUR 4,50 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 220,52 USD nach oben. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,86 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 216,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 34.905 Stück.

Bei 256,52 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Bei 148,09 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.07.2025 lud NXP Semiconductors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,93 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 27.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,77 USD je Aktie in den NXP Semiconductors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

mehr Analysen