NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 220,52 USD.

Um 15:52 Uhr wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 220,52 USD nach oben. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,86 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 216,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 34.905 Stück.

Bei 256,52 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Bei 148,09 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.07.2025 lud NXP Semiconductors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,93 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NXP Semiconductors 3,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 27.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 02.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,77 USD je Aktie in den NXP Semiconductors-Büchern.

