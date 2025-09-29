NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Mit einem Wert von 226,20 USD bewegte sich die NXP Semiconductors-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 226,20 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 226,90 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 224,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,56 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 33.987 Aktien.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 256,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 52,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,23 USD.

Am 21.07.2025 äußerte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 2,58 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 02.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,78 USD fest.

