NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Dienstagshandels

Dow Jones im Blick

So bewegte sich der Dow Jones am Dienstag letztendlich

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,83 Prozent stärker bei 39.110,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,037 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,094 Prozent stärker bei 38.826,93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 38.790,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 38.761,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 39.122,71 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38.627,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37.557,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, den Wert von 31.861,98 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,70 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39.282,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 2,02 Prozent auf 379,41 USD), McDonalds (+ 1,54 Prozent auf 282,87 USD), Apple (+ 1,36 Prozent auf 176,08 USD), UnitedHealth (+ 1,29 Prozent auf 493,32 USD) und Nike (+ 1,24 Prozent auf 99,96 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Intel (-1,94 Prozent auf 38,64 EUR), Amazon (-0,71 Prozent auf 160,68 EUR), Johnson Johnson (-0,35 Prozent auf 156,21 USD), Cisco (-0,26 Prozent auf 49,14 USD) und Walmart (+ 0,02 Prozent auf 60,87 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20.758.173 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,850 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

