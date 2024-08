NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone

S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 5.640,74 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 45,711 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,169 Prozent stärker bei 5.644,13 Punkten in den Handel, nach 5.634,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5.638,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.651,62 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der S&P 500 5.459,10 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der S&P 500 bei 5.304,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4.405,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 18,93 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Enphase Energy (+ 3,93 Prozent auf 127,84 USD), EOG Resources (+ 2,51 Prozent auf 130,08 USD), Devon Energy (+ 2,39 Prozent auf 45,77 USD), Freeport-McMoRan (+ 2,17 Prozent auf 45,63 USD) und ConocoPhillips (+ 1,93 Prozent auf 113,55 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-49,50 Prozent auf 0,01 USD), First Republic Bank (-6,25 Prozent auf 0,02 USD), Lumen Technologies (-2,41 Prozent auf 6,08 USD), Cadence Design Systems (-1,79 Prozent auf 269,01 USD) und Applied Materials (-1,49 Prozent auf 199,66 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.782.623 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,085 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 600,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net