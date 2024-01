NYSE-Handel: S&P 500 präsentiert sich nachmittags fester

Marktbericht

Der S&P 500 performt am Freitagnachmittag positiv.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 4.701,32 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 39,332 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,038 Prozent fester bei 4.690,47 Punkten in den Freitagshandel, nach 4.688,68 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 4.684,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.721,49 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,925 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4.567,18 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 4.258,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 3.808,10 Punkten.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 20,00 Prozent auf 0,06 USD), Catalent (+ 5,39 Prozent auf 45,79 USD), Gap (+ 4,52 Prozent auf 21,03 USD), Viatris (+ 4,20 Prozent auf 12,04 USD) und American Airlines (+ 4,09 Prozent auf 13,63 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil First Republic Bank (-6,00 Prozent auf 0,05 USD), Hanesbrands (-4,13 Prozent auf 4,07 USD), MSCI (-2,30 Prozent auf 546,83 USD), Humana (-2,26 Prozent auf 455,99 USD) und Huntington Ingalls Industries (-2,03 Prozent auf 251,12 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.571.280 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 2,622 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 240,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

