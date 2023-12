NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne

Index-Performance im Fokus

Heute herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Letztendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 4.783,35 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 39,374 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,091 Prozent auf 4.785,93 Punkte an der Kurstafel, nach 4.781,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4.780,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.793,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,515 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.11.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.554,89 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 28.09.2023, bei 4.299,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.12.2022, betrug der S&P 500-Kurs 3.783,22 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 25,08 Prozent zu. Bei 4.793,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.794,33 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell First Republic Bank (+ 40,22 Prozent auf 0,04 USD), SVB Financial Group (+ 28,62 Prozent auf 0,04 USD), Lumen Technologies (+ 2,21 Prozent auf 1,85 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,84 Prozent auf 148,76 USD) und Sealed Air (+ 1,73 Prozent auf 36,97 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Tesla (-3,16 Prozent auf 253,18 USD), APA (-2,88 Prozent auf 36,10 USD), Hess (-2,58 Prozent auf 144,74 USD), Host Hotels Resorts (-2,48 Prozent auf 19,67 USD) und EOG Resources (-2,37 Prozent auf 121,33 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.698.666 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,701 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Altria-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

