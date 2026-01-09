Oak Woods Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oak Woods Acquisition lud am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oak Woods Acquisition ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net