Oak Woods Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

10.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oak Woods Acquisition Corporation Registered Shs
12,15 USD 0,05 USD 0,41%
Charts|News|Analysen

Oak Woods Acquisition lud am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oak Woods Acquisition ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

