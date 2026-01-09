Oak Woods Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
10.01.26 06:35 Uhr
Oak Woods Acquisition lud am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oak Woods Acquisition ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
