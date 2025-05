Öffentliches Angebot

Der Delivery Hero-Großaktionär Prosus hat für die geplante Übernahme der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway ein öffentliches Angebot vorgelegt.

Die Aktionäre von Just Eat Takeaway können vom 20. Mai bis 29. Juli ihre Aktien Prosus andienen, wie beide Unternehmen am Montag in Amsterdam und Johannesburg mitteilten. Die Übernahme soll zum Jahresende abgeschlossen sein.

Bereits Ende Februar hatte die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns mitgeteilt, in einem Milliardendeal Just Eat Takeaway übernehmen zu wollen. Prosus bietet dafür wie bereits bekannt pro Aktie 20,30 Euro in bar. Das entspreche einer Prämie von gut 49 Prozent zum volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate, hieß es. Insgesamt würde die Übernahme Prosus 4,1 Milliarden Euro kosten. Das Management und der Aufsichtsrat von Just Eat Takeaway unterstützen den Deal.

Seit einiger Zeit wird in der Branche über eine Konsolidierung der verschiedenen Essenslieferdienste spekuliert. Im Fokus standen dabei Delivery Hero und Just Eat Takeaway, die sich bislang in einer Reihe von Ländern gegenseitig die Kunden streitig machen. Neben dem MDAX-Konzern hat Prosus auch den Lieferdienst iFood aus Brasilien im Portfolio. An Delivery Hero hält Prosus nach eigenen Angaben 28 Prozent.

Die Delivery Hero-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 1,26 Prozent auf 26,57 Euro. Die Papiere von Prosus zeigen sich unterdessen unbewegt bei 46,16 Euro. Für Just Eat Takeaway-Anteilsscheine geht es derweil um 0,75 Prozent aufwärts auf 19,38 Euro.

AMSTERDAM/JOHANNESBURG (dpa-AFX)