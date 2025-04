Delivery Hero verringert 2024 Nettoverlust und verbessert Margen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero hat im abgelaufenen Jahr unter dem Strich den Verlust weiter verringert und die operative Gewinnmarge deutlich verbessert. Wie der Berliner Lieferkonzern in seinem Geschäftsbericht mitteilte, sank der den Aktionären zuzurechnende Verlust 2024 auf 882,4 Millionen Euro von 2,298 Milliarden ein Jahr zuvor. Je Aktie betrug das Minus 3,10 Euro, nach minus 8,57 Euro im Vorjahr. Nach Steuern lag der Verlust bei 881,7 Millionen Euro (2023: 2,3 Milliarden Euro).

Die testierten Zahlen für Bruttowarenwert, Gesamtumsatz und bereinigtes EBITDA stimmten mit den vorläufig berichteten überein.

Das bereinigte EBITDA stieg nach den finalen Zahlen auf 692,5 (2023: 253,6) Millionen Euro, die bereinigte EBITDA/GMV-Marge verbesserte sich auf 1,4 Prozent (2023: 0,6 Prozent).

Der MDAX-Konzern hatte die Erwartungen an das bereinigte EBITDA für 2024 am 11. April gesenkt. Grund waren höhere Rückstellungen für mögliche Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Umklassifizierung der Glovo-Fahrerflotte in Italien rückwirkend zum 31. Dezember 2024. Ein italienisches Gericht hatte entschieden, dass die italienischen Behörden Sozialversicherungsbeiträge, Zinsen und Bußgelder für die Fahrer der Tochtergesellschaft Glovo in Italien für den Zeitraum von 2016 bis Ende 2024 einfordern könnten. Daraufhin hatte Delivery Hero die Rückstellungen um 183 Millionen Euro erhöht. Glovo will gegen die Gerichtsentscheidung laut Geschäftsbericht Berufung einlegen.

Bereits im Dezember hatte Delivery Hero für 2025 eine EBITDA-Belastung von 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt, nachdem der Konzern nach einem Gerichtsurteil in Spanien sein Geschäftsmodell dort in ein anstellungsbasiertes Modell für Lieferfahrer in Spanien geändert hatte.

Der Free Cashflow betrug 99 (vorläufig: rund 100) Millionen Euro, er war 2024 erstmals auf Gesamtjahresbasis positiv.

