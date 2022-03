Weitere Friedensverhandlungen lassen DAX über 14.600er-Marke steigen

Am Dienstag stieg der DAX mit einem Aufschlag von 1,22 Prozent auf 14.592,74 Punkte in den Handel ein. Derzeit steht ein Plus von 1,38 Prozent auf 14.616,03 Zähler an der Kurstafel.

Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 14.417 Punkte zugelegt. Trotz der unsicheren Lage in der Ukraine sei es auffällig ruhig am europäischen Aktienmarkt, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets, "die Ruhe vor dem Sturm möglicherweise."

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gehen weiter

Im Fokus der Anleger ist daher die erneute Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine. Nachdem die Friedensgespräche zuletzt per Videokonferenz geführt worden sind, sollen im Tagesverlauf Unterhändler beider Seiten nun persönlich in Istanbul miteinander sprechen.

Ölpreise sinken

Der kräftig gefallene Ölpreis sorgt neuerdings an den Aktienmärkten für Entlastung. Laut den Experten der Commerzbank sinkt er hauptsächlich wegen der Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage, wenn der chinesische Wirtschaftsmotor zeitweise ins Stottern gerät, hieß es. Dies nehme etwas Druck von der Inflationsdynamik. Allerdings warnen Experten zugleich vor weiteren Störungen in den globalen Lieferketten.

GfK-Daten erwartet

Über die Stimmung der heimischen Verbraucher gibt der GfK-Index Auskunft. Hier muss mit einem Rückgang auf minus zwölf Punkte von minus 8,1 Zählern gerechnet werden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag