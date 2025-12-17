Österreichische Raiffeisen Bank International bekommt neuen Chef
WIEN (dpa-AFX) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) (Raiffeisen) bekommt einen neuen Chef. Michael Höllerer wird mit 1. Juli 2026 Johann Strobl als Vorstandschef der RBI nachfolgen, teilte die Bank am Mittwochabend in Wien mit. Höllerer ist derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Strobl (66) hatte zuvor angekündigt, sein Mandat als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern.
Höllerer werde mit der Hauptversammlung am 9. April sein Mandat als Aufsichtsrat der RBI niederlegen, hieß es. Höllerer war im Laufe seiner Karriere unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der RZB. Insgesamt verfüge Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen./tsk/APA/men
