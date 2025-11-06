DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.053 -0,4%Euro1,1509 +0,1%Öl63,77 +0,4%Gold3.990 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fest -- QUALCOMM, Arm, Snap, IonQ, AMC, Robinhood, Lucid, Novo Nordisk, BMW, Amazon, Rivian, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung
Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks? Krypto leicht erklärt: Was sind Soft Forks und Hard Forks?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Özdemir: 'Stadtbild'-Debatte wird holzschnittartig geführt

06.11.25 06:25 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat die Debatte um die "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz als "holzschnittartig" kritisiert. "Die einen verschließen die Augen und tun so, als hätten wir gar kein Problem, und auf der anderen Seite haben wir Leute, die den Eindruck erwecken, als seien Menschen mit Migrationshintergrund für jedes Problem in diesem Land verantwortlich", sagte Özdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der frühere Bundeslandwirtschaftsminister tritt im kommenden Jahr als Grünen-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg an.

Wer­bung

"Es gibt migrantisch geprägte Milieus, in denen sich archaische und patriarchale Strukturen verfestigen, die insbesondere für Frauen eine Bedrohung sind", sagte Özdemir. Genauso gebe es in Deutschland - vor allem in Teilen Ostdeutschlands - Orte, an denen sich Menschen mit Migrationshintergrund unsicher fühlten, "weil sie nicht so aussehen, als würden sie direkt von den Wikingern abstammen".

Debatte seit Mitte Oktober

Özdemir forderte mehr Anstrengungen für ein besseres Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. "Und zwar parteiübergreifend, wenn wir nicht noch mehr Menschen an die AfD verlieren wollen. Dazu gehört auch, dass wir uns mit toxischer Männlichkeit und Phänomenen wie Kriminalität als "Lifestyle" beschäftigen", sagte Özdemir.

Die aktuelle Diskussion um öffentliche Sicherheit und Migration hatte sich an einer Aussage des Bundeskanzlers entzündet. Dieser hatte Mitte Oktober bei einem Termin gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, "aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen". Erst eine Woche später wurde er konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten./csd/DP/zb