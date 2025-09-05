ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei ON Semiconductor am Donnerstagabend zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 48,97 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 48,97 USD. Bei 48,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 811.594 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 55,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

