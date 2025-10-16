DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.535 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kursverlauf

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Abend an Fahrt

16.10.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 52,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
42,93 EUR -0,21 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 52,54 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 53,16 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.518.495 ON Semiconductor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 76,06 USD. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 30,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 31,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ON Semiconductor am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,36 Prozent verringert.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 2,29 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

