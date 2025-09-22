DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
ON Semiconductor im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagabend im Minusbereich

23.09.25 20:24 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagabend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 51,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
43,24 EUR -0,33 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 51,17 USD abwärts. Bei 51,17 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 911.318 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,05 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,32 Prozent.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
