ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagabend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 51,17 USD.
Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 51,17 USD abwärts. Bei 51,17 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 911.318 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,05 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,32 Prozent.
Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.
Redaktion finanzen.net
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
Alle: Alle Empfehlungen