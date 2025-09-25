DAX23.747 ±0,0%ESt505.512 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.248 ±0,0%Nas22.683 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,30 -2,1%Gold3.826 +1,7%
Aktie im Blick

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag höher

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 50,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
42,54 EUR -0,03 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 50,57 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 50,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 50,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 146.698 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,06 USD) erklomm das Papier am 31.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 62,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umsetzen können.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
