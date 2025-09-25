ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagabend mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 50,00 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 50,00 USD nach. Bei 49,70 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 50,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 731.371 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,36 Prozent zurück. Hier wurden 1,47 Mrd. USD gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

