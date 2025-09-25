ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Freitagnachmittag in Rot
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 49,71 USD ab.
Das Papier von ON Semiconductor befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 49,71 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,18 USD. Bei 49,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 125.659 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 60,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.
Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,29 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
