ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagabend mit Verlusten

ON Semiconductor im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 49,41 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 49,41 USD. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,22 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,31 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 786.862 ON Semiconductor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 53,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 37,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor