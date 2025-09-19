ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

ON Semiconductor im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 49,24 USD abwärts.

Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,3 Prozent auf 49,24 USD ab. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,22 USD nach. Bei 50,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 196.926 Stück.

Am 31.10.2024 markierte das Papier bei 76,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD im Vergleich zu 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

