ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zeigt sich am Abend fester

So bewegt sich ON Semiconductor

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 50,19 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 50,19 USD. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,37 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 790.218 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 76,06 USD. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 51,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 38,14 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor