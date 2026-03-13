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Once Upon a Farm PBC Registered präsentierte Quartalsergebnisse

15.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Once Upon a Farm PBC Registered Shs
18,87 USD -1,48 USD -7,27%
Charts|News|Analysen

Once Upon a Farm PBC Registered äußerte sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 49,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,430 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 240,68 Millionen USD, während im Vorjahr 156,80 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

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