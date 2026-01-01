DAX24.786 +1,0%Est505.905 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,06 -1,2%Gold4.429 +2,3%
Opfer und Schäden in Kiew und Umgebung

05.01.26 08:29 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Angriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurde Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge eine medizinische Einrichtung getroffen, vier Menschen seien dadurch verletzt worden. Ein Mann, der zur Behandlung in der Einrichtung war, kam demnach ums Leben.

Auch im Kiewer Umland hatten die Schläge schwere Folgen. Ein Mann sei im Kreis Fastow in der Region Kiew getötet worden, teilte die regionale Polizei mit. Seine Leiche sei bei Löscharbeiten in seinem Haus gefunden worden. An mehreren Orten des Gebiets seien Wohnhäuser, Autos und Garagen beschädigt worden.

In der Nacht gab es teilweise in der gesamten Ukraine Luftalarm. Nach Angaben der Luftstreitkräfte setzte Moskau 9 ballistische Raketen und umfunktionierte Flugabwehrraketen sowie 165 Kampfdrohnen ein. Davon seien 137 Drohnen abgewehrt worden. Die Ukraine verteidigt sich seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./ksr/DP/zb