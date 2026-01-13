DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +6,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.575 -0,3%Euro1,1642 ±-0,0%Öl65,27 -0,3%Gold4.624 +0,8%
OPRO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

14.01.26 06:35 Uhr
OPRO präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 27,25 JPY gegenüber 11,38 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 690,4 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 557,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 104,87 JPY gegenüber 83,16 JPY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

