Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 gönnte sich am Abend eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 5.634,58 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 45,892 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,394 Prozent auf 5.655,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5.633,09 Punkten am Vortag.

Bei 5.614,05 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.670,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.554,25 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 17.06.2024, mit 5.473,23 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.450,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 18,80 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.670,81 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 45,83 Prozent auf 0,02 USD), SVB Financial Group (+ 8,33 Prozent auf 0,01 USD), Enphase Energy (+ 6,31 Prozent auf 118,53 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,63 Prozent auf 18,20 USD) und Moderna (+ 4,08 Prozent auf 71,99 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Deckers Outdoor (-83,46 Prozent auf 155,10 USD), Accenture (-4,82 Prozent auf 337,04 USD), Edwards Lifesciences (-3,07 Prozent auf 67,23 USD), The Cigna Group Registered (-2,89 Prozent auf 356,23 USD) und CoStar Group (-2,79 Prozent auf 75,73 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 39.985.556 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,040 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net